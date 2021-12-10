Koronavirüse yakalananların, hastalığı atlattıktan sonra da takip edilmeleri gerekiyor. Hastalık, ağır geçirildiğinde kardiyolojik ve nörolojik rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor.

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, "Hastanın ani gelişen bir nefes darlığı, göğsünde batıcı bir ağrı, çarpıntı hissinin olması, aniden kendini kötü hissetmesi gibi bulgular varsa bu hastaların vakit geçirmeden hastaneye gelmesi gerekir" dedi.

Hafif atlatanlarda yan etki görülme riski düşük

Prof. Dr. Karalezli, hastalık sonrası takibin önemine dikkat çekti:

"Hastalığı hafif geçirenlerde, ciddi bir yan etkiyle ya da kardiyak, nörolojik başka bir sistem etkisiyle karşılaşmamız çok olası değil. Düzenli aralıklarla yapılan takip, hastalığın sonraki süreçte kalıcı etkisinin olmaması için önem taşıyor. Hastanede iki koronavirüs takip kliniğimiz var. Önce bir ayında sonra klinik gidişine seyrine göre üçüncü ayında, altıncı ayında ve birinci yılında hastalarımız kontrol ediliyor."