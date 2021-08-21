Araştırmalara göre, salgın döneminde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artmasıyla, özellikle miyop vakalarında artış görüldü.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Altan Kaman, "Miyopi gibi görme kusurları daha da fazlalaşırken, artı daha önce miyopi olan çocuklarda da göz numaraları daha fazla ilerledi. Pandemi boyunca telefon ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak da göz kuruluğu ve göz yorgunluğu çocukları etkiledi." diye konuştu.

Genetik ve yakına odaklanma

Bu rahatsızlıkları tetikleyen bazı sebepler var.

Op. Dr. Altan Kaman'a göre, miyopide ana faktörlerden biri genetik olmakla birlikte, yakına odaklama da miyopinin gelişiminde ve ilerlemesinde etken. Kaman, yakına odaklanmanının sebebine ilişkin, telefon ve bilgisayarı örnek gösterdi.

Çocukların bu cihazların başında az göz kırpması, göz kaslarının sürekli kasılı kalması da miyopinin yanında göz kuruluğu ve yorgunluğunu tetikleyebiliyor.

Bolca sıvı tükettirmek gerekiyor

Uzmanlar, çocukların göz sağlığını korumak için bazı önerilerde bulundu.

Op. Dr. Kaman, "Çocuklarımın göz sağlığını koruyabilmemiz için yakın odaklanmalarını olabildiğince azaltmamız lazım. Bilgisayar ve telefonla uzun süre vakit geçiren çocuklara ise ara sıra uzaklara bakarak göz egzersizleri yaptırmakta fayda var." dedi.

Çocuklara ara sıra göz kırptırmak, göz sıvısını arttırmak için çocuklara bolca sıvı tükettirmek de tavsiye ediliyor.

Haber: Asena Maraş