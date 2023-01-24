'Retinoblastom' çocukluk çağının en sık rastlanan göz içi kanseri. Gözdeki beyazlama hastalık belirtisi.

Prof. Dr. Ahmet Murat Sarıcı, hastalıkla ilgili "İlk başta bunlar katarakt gibi algılanabiliyor. Ancak eğer gözde bir beyazlık fark ediyorsak özellikle iç kısmında bu pupilla dediğimiz göz merkezinde o zaman mutlaka bu kanseri yani retinablastomu aklımıza getirmemiz lazım" bilgisini verdi.

Flaşlı çekilen fotoğraflarda gözün beyaz çıkması da hastalığın sinyallerini verebiliyor.

"Bu tür durumlarda erken teşhisin önemli"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Nöroradyologlar tarafından göz içi tümörlerinde uygulanan kemoterapi sayesinde çok sayıda çocuğun hayatı kurtuldu. Uzmanlar bu tür durumlarda erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, “Özü besleyen damar çok ince bir damar aslında. Burası gözün ağsı tabakası. Bu gözü besleyen damarın içeriğini mikro dediğimiz birkaç milimetre kalınlığı bulunan bir erişiyoruz. Oraya eriştikten sonra verdiğimiz ilaç vücudun geneline dağılıp sadece göze küçük bir dokuya gelmiyor. Doğrudan tümörün üzerine, gözün üzerine gidiyor" diye konuştu.

Cerrahpaşa, bu tedavinin Türkiye'de uygulandığı ilk merkez

Prof. Dr. Sarıcı, "Bu tedavi girişimsel radyologlar tarafından yapılıyor ve başarıyla da uygulanıyor. Avantajları 6-7 kür belki kemoterapi alması gereken hasta. 1 veya 2 kere de iyileşebiliyor" dedi.

Anestezi altında uygulanan yöntem çocukları kemoterapinin yan etkilerinden de koruyor.