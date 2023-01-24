Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

SMA Bilim Kurulu toplanacak

En önemli gündemlerinin SMA Bilim Kurulu olduğunu ifade eden Koca, "Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye’de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu’nun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız." dedi.

"Eczanelerden aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil"

Sahte ilaçlarla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Koca, dünyada benzeri olmayan, kısaca İTS dedikleri İlaç Takip Sistemleri olduğunu söyledi.

Koca, "Yani ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurtdışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde gördüğünüz, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS’ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil." diye konuştu.

Ruhsatlı olmayan ilaçların İTS'ye kaydedilmeden kullanımı söz konusu olmayacak

Tüm ruhsatlı ilaçların İTS'ye ve barkod sistemine kayıtlı olduğunu vurgulayan Koca, bunun dışında yurt dışı ilaç adı altında, Türkiye'de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusu idi, bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde; bizde ruhsatlı olmayan yurtdışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da İTS’ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun."

"Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var"

Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntının olmadığını aktaran Koca, piyasada şu anda ciddi miktarda kuduz aşısı olduğunu söyledi.

İlaç konusuna da değinen Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de zaman zaman eksiklik yaşandığını kaydetti.

Şu an geçmiş döneme göre üretimin yüzde 55 oranında artırılmış olmasına rağmen yer yer sorun yaşanabildiğinin altını çizen Koca, özellikle yılbaşına doğru hammaddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorun olduğunu belirtti.

"Önümüzdeki iki üç hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak"

Dünyada hammadde üretiminde ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyen Koca, "16 Aralık’ta biliyorsunuz kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası hammadde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki iki üç hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak . Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz." dedi.