Kısa sürede bronz bir ten vaat ediyor... Üstelik buruna sıkılan bir sprey ile...

Ancak uzmanlara göre bu ürünler çok büyük sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, bu ürünlerin sağlık açısından ciddi zararları olabileceğini söyledi.

"Deri kanserine doğru gidişatı artırıyor"

Kutlubay, "Ben sayısında artma, benlerin koyulaşması, alerji, kızarıklık akne ve sivilce benzeri döküntüler meydana getirebiliyor. Ancak en çok korktuğumuz yan tezi de deri kanserine doğru gidişatı artırıyor" dedi.

Tüm organları etkileyebiliyor

Bronzlaştırıcı olduğu ileri sürülen burun spreylerinin onlarca çeşidi var. Deriye renk veren pigmentleri uyararak bronzluk sağladığı iddia ediliyor.

Yan etkileri saymakla bitmiyor, uzun süreli kullanımda neredeyse tüm organları etkileyebiliyor...

"Böbreğe zararlı, kalbe zararlı, tansiyonu artırabiliyor. Midede bulantı yapabiliyor. Birtakım spazmlara neden olabiliyor."

Herhangi bir kurumdan onayı yok



Üstelik bu ürünlerin kullanımına herhangi bir kurumdan onay verilmiş değil...

"Ne Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'nin ne de bizim Sağlık Bakanlığımızın buna bir onayı yok. Melanotan 2 içeren ürünler ruhsatlı ürünler değiller. Hatta Avusturya'daki şirket bunu araştırma amaçlı üretmiştir. Herhangi bir rutin kullanım için önermemiştir."

