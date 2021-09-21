Kimi kulaktan dolma bilgilerle koronavirüsten koruduğuna inanıyor, kimi aşıya bağlı yan etkileri azalttığını düşünüyor.

Kan sulandırıcıların gelişigüzel kullanımı her geçen gün artıyor.

'Kan sulandırıcı ilaçların COVID'den koruyucu bir etkisi yok'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Durukan, "Mevcut güncel rehberlerde ne COVID'in kendisi için ne de aşı için herhangi bir koruyucu etkisi olduğuna dair elde hazırda bir veri yok. Hastalığın kendisinde pıhtılaşma artıyor bu doğru. Ama aşının kendisinde gerçekten de objektif olarak pıhtılaşmayı artırdığına dair bir veri yok" dedi.

Vücutta çeşitli kanamalara yol açabiliyor

Aşı öncesi ve sonrasında pıhtılaşma olmaması için bilinçsizce alınan bu ilaçlar sonrasında daha büyük problemleri beraberinde getirebiliyor.

Prof. Dr. Durukan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kan sulandırıcıları iki ucu keskin bıçak gibi düşünmek lazım. Çünkü dozları fazla geldiği zaman ya da altta yatan bilmedikleri bir hastalık olduğu zaman insanlarda beyin kanaması dair çeşitli kanamalara açabiliyor, aspirin mide kanamasına yol açabiliyor."

"Kan sulandırıcılar hekim kontrolünde kullanılmalı"

Kan sulandırıcılar kaza ve yaralanmalar sonrasında tıbbi müdahaleyi de zorlaştırabiliyor.

Durukan, kan sulandırıcıların muhakkak hekim kontrolünde kullanılması gerektiği konusunda uyardı.

Uzmanlar, salgında temkinli olmak isteyenlere kan sulandırıcı değil aşı öneriyor.

