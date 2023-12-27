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Sağlık
AA 27.12.2023 13:35

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta yaşama döndü

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledildi.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta yaşama döndü

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Tuncay Turkan, 15 Aralık'ta Osmangazi ilçesindeki evinde aniden fenalaşarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tetkikleri sonucu beyne giden damarlarından birinin tıkanık olduğu tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Turkan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Karaciğer, böbrek, kornea, kalp kapakları 6 hastaya umut oldu

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal tarafından Turkan'ın oğulları Egemen ve Efe Turkan'a organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı.

Oğullarının onayının ardından hastanede yapılan operasyonla Turkan'ın karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi'ne, sol böbreği ve korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağ böbreği Bursa'da özel bir hastaneye, kalp kapakları ise İstanbul'da özel bir merkeze gönderilerek durumları uygun görülen hastalara nakli gerçekleştirildi.

"Bağışladığımız organlar sayesinde 6 kişi hayata döndü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Egemen Turkan, halasının da daha önce kızı için 7 yıl organ beklediğini ve bu nedenle organ bağışı konusunda bilinçli olduklarını aktardı.

Bu kararı, halalarıyla beraber aldıklarını belirten Turkan, "Ama babamız yani kanımız canımızdan bir parça, her ne kadar beyin ölümü gerçekleşmiş olsa da bunun kararını vermek zor. Düşündük taşındık, organları o şekilde mezara gideceğine belki birilerine umut olur, birilerine hayat veririz dedik. Öyle de olmuş. Bağışladığımız organları sayesinde 6 kişi hayata dönmüş, babam 6 kişiye umut olmuş" ifadesini kullandı.

Tamara Uzun Bal ise beyin ölümü gerçekleşince aileye organ bağışı hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydederek, "Aile de daha önce bu süreci yakından yaşadığı için organ bekleyen aile olduğu için gayet pozitif karşıladılar. Daha önce ailede nakil olmuş birisinin olması tabii ki onların duyarlılıklarını artırdı. Çok güzel karar verdiler. Onları bu karardan dolayı kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Bursa Organ Nakli
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