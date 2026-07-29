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Sağlık
AA 29.07.2026 16:38

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki kişinin organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu
[Fotoğraf: Arşiv]

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, denizde boğulma tehlikesi geçiren N.D'ye yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Organ Nakli Koordinatörlüğünce yapılan görüşmelerin ardından ailenin organ bağışına onay verdiği ifade edilen açıklamada, "Gerçekleştirilen organ alım operasyonunun ardından N.D'nin kalbi, karaciğeri ve iki böbreği, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi aracılığıyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul, Erzurum ve Samsun'a gönderilmiştir.
Organ bağışı, yaşamını kaybeden bir insanın birden fazla hastaya yeniden yaşam umudu olması anlamına gelmektedir." denildi.

Açıklamada, yapılan her bağışın yalnızca hastaların değil, ailelerinin de hayatına dokunan en değerli iyiliklerden biri olduğu kaydedildi.

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Giresun Organ Nakli
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