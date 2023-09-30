Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 30.09.2023 17:00

Beyin ölümü gerçekleşen anne nakil bekleyen hastaya umut oldu

İzmir'de bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getirmesinin ardından tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen anneden alınan akciğer, 49 yaşındaki Mehmet Sünterler'e nakledildi.

Beyin ölümü gerçekleşen anne nakil bekleyen hastaya umut oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 49 yaşındaki Sünterler'e yapılan başarılı akciğer nakline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Organ bağışının hayatları nasıl kurtarabileceğinin bir örneğinin daha görüldüğünü vurgulayan Koca şunları kaydetti:

"49 yaşındaki hastamız, 10 yıl önce nakli yapılan tek akciğerle hayata bağlanmıştı. Ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yeniden nakil gerektirdi. Büyük umutlarla beklenen organ İzmir'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki bir donörün organlarının ailesi tarafından bağışlanması, nakil için bekleyen hastanın hayatının kurtarılmasını sağladı. Nakil operasyonunu gerçekleştiren ekibimizi başarıları için kutluyor, hayatında yeni bir dönem başlayan hastamıza gözünüz aydın diyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarının organlarını bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz, organ bağışı kararları her türlü takdirin ve minnettarlığın üstündedir."

Bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getiren annenin organları bağışlandı

Edinilen bilgiye göre, Sünterler'i hayata bağlayan organ bağışı 28 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir anneden geldi.

İzmir'de 35 haftalık hamileyken bebeği sezaryen doğumla alınan anne, acil doğumunun ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı. Tümör ameliyatından sonra annenin beyin ölümü gerçekleşti.

Genç annenin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Prof. Dr. Erdal Taşçı ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla akciğer nakledilen Sünterler'in ise evli ve 23 yaşında bir kız babası olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
Etlik Şehir Hastanesi 5 milyon hastaya hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi 2028 yılında bitecek
18:11
Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
17:57
Uzayda ilk uzun metrajlı filmde rol alan kozmonot: Her 45 dakikada günün batması işimizi zorlaştırdı
17:47
Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
17:45
Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
17:23
Habur ve Türkgözü'nde 28 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı
Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ