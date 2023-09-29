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Sağlık
İHA 29.09.2023 21:36

Sağlık Bakanı Koca: “Ülkemizde son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son bir yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını söyleyerek “Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: “Ülkemizde son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, kardiyovasküler cerrahi ameliyatları ve kalp nakilleri konusunda bazı bilgiler aktardı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geldiğini belirten Bakan Koca, “Her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. 2030 yılında bu sayının 23 milyon olması beklenmektedir. Ülkemizde ölümlerin %40-50'si kalp damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Türkiye’de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70.000'in üzerindedir. Bu ameliyatların %73'ü koroner baypas cerrahisi, %15'i kapak cerrahisi, %4'ü aort cerrahisi ve %8'i konjenital kalp cerrahisidir” dedi.

“Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 15 kalp nakli merkezi var”

Türkiye'de son bir yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını ifade eden Koca, şu sözlere yer verdi:

“Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu gibi, ön sıralardaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az %80'i önlenebilmektedir. Bu risk faktörlerine karşı dikkatli olmanızı ısrarla öneriyoruz. Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 15 kalp nakli merkezi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir. Organ bağışı konusundaki önyargıların daha hızlı aşılmasını umut ediyoruz. Hayatınız için kalbinize iyi bakın. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kutlu olsun” 

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