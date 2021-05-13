İftar ve sahurda yeme düzeni, bayramın gelmesiyle yerini daha fazla öğüne bırakıyor. Ancak yemeğe aniden yüklenmek, şişkinlik ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle normal beslenme alışkınlıklarına kontrollü dönmek şart.

Beslenme düzeninin değişmesi, ramazanda azalan metabolizma hızı sebebiyle kilo artışına neden olabiliyor. Uzmanlar bunu önlemek için su tüketimini arttırmayı ve evde egzersiz yapmayı tavsiye ediyor.

Şişkinlik ve kilo konusunda karbonhidrat tüketimine de dikkat etmek gerekiyor.

Uzmanlar, bayramdaki geçiş sürecinde yağlı yemeklerin ve şerbetli tatlıların yerine daha hafif yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor.

"Eski beslenme alışkanlığına dönerken öğünler kontrollü artırılmalı"

Diyetisyen Eda Çelik, değişen beslenme alışkanlığına ilişkin şunları kadetti;

Akşam öğünümüzü gece uyumadan en az 3-4 saat öncesinde yapıp bitirmiş olmamız gerekiyor ve tüm öğünlerin yanında mutlaka bir lif kaynağı yani yeşilliklerin salatamızın mutlaka bulunması gerekiyor.

Karbonhidratın fazlası vücutta yağ olarak depolanır ve kilo artışına sebep olabilir. O yüzden tüketeceğiniz pilav, makarna, hamur işleri ve ekmek gibi gıdaların tüketimlerinde özellikle porsiyonlarına çok dikkat ederek maksimum 3-4 kaşığı geçmeyecek şekilde tüketebiliriz.