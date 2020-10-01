15 yıllık evli Sırma ve Ayhan Bayraktar çiftinin en büyük arzusu çocuk sahibi olmaktı.

Defalarca tüp bebek denemesi, 4 ameliyat, biri 19 diğeri 10 haftalık iki bebeğin kaybıyla büyük sıkıntı yaşadılar.

Bayraktar çifti, ameliyatların bıraktığı hasara rağmen son kez şanslarını denemek istedi ve ikisinin de yüzü bu kez güldü.

Çok zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Sırma Bayraktar, "Çabalıyorsun elinde hiçbir şey yok. Tam ulaştım diyorsun kaybediyorsun. Çok zor zamanlar geçirdik" dedi.

Salgına rağmen yüzleri güldü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru da, "Sırma Hanım ve Ayhan Bey bana geldiklerinde doğrusu benim açımdan da onlar açısından da çok parlak bir tablo yoktu. Tabi sırayla onların güveni ve yapılması gerekenlerin yapılmasıyla mutlu sona ulaştık." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle oluşabilecek bir olumsuzluk, çiftin en büyük korkusuydu. Ancak sonrasında yaşanan mutluluk tüm korkuları geride bıraktı. Baba Ayhan Bayraktar da, "Muhteşem bir şey, her şeye değer. Duygulanıyorum da açıkçası yaşadığımız sıkıntıları unutturdu" dedi.

Bayraktar çifti şimdi, "Ali Enes" adını koydukları bebekleri ile yıllar sonra çocuk sahibi olmanın keyfini yaşıyor.