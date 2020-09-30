Sağlık Bakanlığı 30 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 98 test yapıldı. Bu kapsamda 1391 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1245.

Son 24 saatte 65 hasta vefat etti, 1391 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam vaka sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, toplam ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatüre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 279 bin 749 oldu.