Sağlık
Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza "sağlıklı" gönderme13 Aralık 2019 Cuma 16:07 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 16:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserinden esinlenerek bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Koca'nın, bantlanmış kalp görselini, "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim." ifadeleri ile paylaştı.
Kaynak: TRT Haber
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