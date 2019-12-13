Bakan Koca, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Koca'nın, bantlanmış kalp görselini, "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim." ifadeleri ile paylaştı.

Kaynak: TRT Haber