Ülke genelindeki sigara bırakma polikliniklerinde, kendi başlarına bağımlılıklarından kurtulamayanlara ücretsiz hizmet sunuluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinden aldıkları destekle sigarayı bırakan 40 yıllık tiryakiler, 61 yaşındaki İsa Bülbül ile 54 yaşındaki Özlem Tekin, bağımlılıklarından kurtulma süreçlerini anlattı.

"Aldığım destekle 2 ay içinde sigarayı bıraktım"

Bülbül, bugüne kadar sigaranın birçok zararını gördüğü belirterek, "Sigarayı bırakmayı denemeye 5 yıl önce başladım fakat kendi başıma bir türlü bırakamadım. Daha sonra destek almak için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldim. Buradan aldığım destekle 2 ay içinde sigarayı bıraktım" dedi.

Sigarayı bırakmak için profesyonel destek almak ile kendi başına çabalamak arasında büyük fark olduğunu vurgulayan Bülbül, doktorun tavsiyeleri ve konuşmalarının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

"Merdivenleri, yokuşları şimdi rahatça çıkıyorum"

Bülbül, sigarayı bıraktıktan sonra sağlığındaki değişimleri hızla fark ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sigara kullanırken çıkamadığım merdivenleri, yokuşları şimdi rahatça çıkıyorum. Artık günlük 10 bin adım kesin atıyorum daha önce 2-3 bin adım atabiliyordum. Nefesim açıldı, sigara içerken olan bazı hastalıklarım da iyileşti. Eşim sigara içmememi çok istiyordu, kendisinin de pasif içici olduğunu söylüyordu. Torunum var, o da 'Dede içme, kokuyorsun.' diyordu. Ondan utanıyordum, torunumun yanında içmiyordum ama yine de suçluluk hissediyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra torunum 'Dede çok sevindim, çok teşekkür ederiz' dedi."

Bülbül, sigarayı bırakmak isteyenlere, hem kendilerinin hem de çevrelerindekilerin sağlığı için hemen harekete geçmelerini tavsiye etti.

"Nefes almada güçlük yaşıyordum, koku ve tat alamıyordum"

Özlem Tekin de 40 yıldır sigara içtiğini daha önce de bırakmayı denediğini ama başarısız olduğunu söyledi.

Kanser hastası olduğunu ve sigaranın sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Tekin, "Kalp sıkıntısı, nefes almada güçlük yaşıyordum, koku ve tat alamıyordum" dedi.

Tekin, 8 yaşındaki torununun bir gün yanına geldiğini ve 'Babaanneciğim ölmeni istemiyorum. Lütfen sigarayı bırakır mısın?' dediğini belirterek, bunun üzerine sigarayı bırakacağına söz verdiğini aktardı.

Hastaneye geldikten sonra doktorunun kendisiyle 40 dakikalık bir görüşme yaptığını ifade eden Tekin, "Doktorum alışkanlıklarımı nasıl değiştireceğimi anlattı. Karar verdim, ilaca başladım ve bıraktım" diye konuştu.

"Ağzımın tadı yerine geldi, önceden bırakmadığım için çok pişmanım"

Tekin, sigarayı bıraktıktan sonra hayatında meydana gelen değişimleri şöyle anlattı:

"Sigarayı bırakınca bir kere maddi olarak parası cebimde kaldı. İkincisi çok rahat nefes alabilmeye başladım, ağzımın tadı yerine geldi, çayın, kahvenin tadını almaya başladım. Sigarayı sanki 'sorun çözer' olarak görürdüm. Onunla sorunların çözülmediğini idrak ettim. Çok önceden bırakmadığım için çok pişmanım. Çünkü dertlerinizin çözümü sigara değil."

Sigara içmeyenlerin "bir kereden bir şey olmaz" diye düşünmemeleri gerektiğinin altını çizen Tekin, bırakmak isteyenlere ise şu önerilerde bulundu:

"Sigarayı bırakmak isteyenler hiç gecikmesin, bu konuda devletimizin sağladığı birçok imkan var. İlaçları ücretsiz alabiliyoruz, hocalarımız çok güzel destek oluyorlar. Bir an önce müracaat etsinler ama öncelikle kafalarında bitirsinler."

"Sigara nedeniyle her yıl 100 binden fazla kişi hayatını kaybediyor"

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan, sigarayı bırakabilmek için desteğe ihtiyaç duyan kişilere, sigara bırakma polikliniğinde hizmet verdiklerini belirtti.

Arslan, Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 2 yılda yaklaşık 98 bin kişinin vefat ettiğini, sigaraya bağlı hastalıklar sebebiyle ise her yıl 100 binden fazla hastanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Sigara, ömür boyu bağımlılık yapan bir madde. Sigara bağımlılığı fiziksel, psikolojik ve sosyal bağımlılıktan oluşuyor. Tedavi sürecinde bu üç bağımlılığa yönelik tedavinin birlikte verilmesi lazım. Sigara bırakmanın bir süreç olduğunun hastaya uygun şekilde anlatılması gerekiyor. Hastanın fiziksel bağımlılıkla birlikte psikolojik ve sosyal bağımlılığını ortadan kaldıracak şekilde tedavilerin planlanması gerekiyor" dedi.

Sigara bırakma tedavisine başlayanların düzenli takibinin, başarı oranını önemli ölçüde etkilediğini aktaran Arslan, bu süreçte hastalarla bire bir görüşmeler yaptıklarını aktardı.

"Tütün artık ürünleri çevresel tehdit"

Göğüs Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan, tütün üretimi için doğal kaynakların da tüketildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada yıllık tütün üretimi nedeniyle 3,5 milyon hektar alan tüketiliyor. Bu alan, ülkemizdeki buğday ekilen alanların yarısı kadardır. Tütün ürünleri yetiştirilirken çok miktarda su kullanılıyor. Dolayısıyla doğal kaynakları böyle zararlı bir maddenin tüketimi için kullanmaktayız. Tütün ürünleri kullanılırken etrafa yayılan karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarıyla hava kirliliği ve iklim değişikliği olmakta, kronik hastalar olumsuz etkilenmekte ve kronik hastalık sayısı artmaktadır. Bir de tütün ürünlerinin çevresel tehdit olduğunu da görmekteyiz. Tutulan balıkların midelerinde bile izmaritlere rastlanıyor."