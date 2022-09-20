Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Burak Genç 6 Kasım 2020'de koronavirüsten hayatını kaybetti. Ondan bir hafta sonra da babası yaşamını yitirdi.

Ailede koronavirüs kaynaklı ölümler ardı ardına geldi.

Ailenin genetik araştırması yapıldı

En son şubat ayında 36 yaşındaki Şenay Genç Yalçınkaya koronavirüse yenildi.

9 ferdini koronavirüsten kaybeden aile üyeleri kendileri için genetik bir araştırma yapılmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı ailenin çağrısı üzerine devreye girdi, ailenin kan testleri yapıldı.

Ölümlerde herhangi bir genetik etki çıkmadı

Salgın sürecinde 9 ferdini koronavirüse bağlı semptomlardan kaybeden Genç ailesinin başvurusu üzerine yapılan genetik testlerin sonuçları açıklandı. Bilimsel veriler, ölümlerde herhangi bir genetik etkinin olmadığı yönünde. Bu durum aile üyelerini mutlu etti.

Ailede koronavirüs kaynaklı ölümler sona ererken, geriye hayatını kaybedenler için duyulan acılar kaldı.

Haber: Caner Ocak