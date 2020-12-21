EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'nun kararına çevrildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi hızlı hareket edeceğiz. AB Komisyonu'nun bu akşam karar vermesini umuyorum." diye konuştu.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

COVID-19'un mutasyonlu türüne karşı etkisi

EMA ayrıca, BioNTech-Pfizer aşısının, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı hale gelen COVID-19'un yeni türüne karşı "büyük bir olasılıkla" koruma sağlayabileceğini duyurdu.