Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech-Pfizer aşısına onay
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" adlı COVID-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.
EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'nun kararına çevrildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi hızlı hareket edeceğiz. AB Komisyonu'nun bu akşam karar vermesini umuyorum." diye konuştu.
BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.
COVID-19'un mutasyonlu türüne karşı etkisi
EMA ayrıca, BioNTech-Pfizer aşısının, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı hale gelen COVID-19'un yeni türüne karşı "büyük bir olasılıkla" koruma sağlayabileceğini duyurdu.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Son Dakika
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