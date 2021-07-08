Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 8 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 8 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 226 bin 427 test yapıldı. 5 bin 171 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 48. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 12.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun.” dedi.
Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun. pic.twitter.com/QzUJWGU64A— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021
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