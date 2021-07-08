Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 226 bin 427 test yapıldı. 5 bin 171 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 48. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 12.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun.” dedi.