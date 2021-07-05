Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 219 bin 737 test yapıldı. 4 bin 678 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 35. Bugünkü iyileşen sayısı ise 4 bin 735.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor.” dedi.