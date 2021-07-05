Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 678 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 5 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 219 bin 737 test yapıldı. 4 bin 678 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 35. Bugünkü iyileşen sayısı ise 4 bin 735.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor.” dedi.
Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/pAxEQQCeMF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021
Sıradaki Haber
"Fibromiyalji hastalığının sebebi bağışıklık sistemi olabilir"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz