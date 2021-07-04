Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 216 bin 252 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 4 bin 418. Bugünkü iyileşen sayısı ise 4 bin 161.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.” dedi.