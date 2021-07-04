4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 418 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 4 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 216 bin 252 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 4 bin 418. Bugünkü iyileşen sayısı ise 4 bin 161.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.” dedi.
Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/l3q5lXvMvV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021