Sağlık Bakanlığı 6 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 358 bin 64 test yapıldı. 30 bin 438 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 236. Bugünkü iyileşen sayısı ise 31 bin 413.

VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız. pic.twitter.com/CyOZsyPxxw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Koca, "Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır" dedi.