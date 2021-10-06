Türkiye'nin salgınla mücadelesi devam ediyor. Vaka sayıları 30 bine dayanırken vefatlar da 200'ün üzerinde seyrediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka ve vefat sayılarını indirmek için aşı olma çağrılarını yineliyor. Son olarak, Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda, ikinci doz COVID-19 aşısı yüzde 75'in üzerinde olan il sayısının 22'ye çıktığını söyledi.

Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı ISPARTA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021

Uzmanlar koronavirüs aşılarının da koruyuculuk zamanları olduğunu söylüyor. 2 dozdan sonra yapılması gereken hatırlatıcı dozların ne zaman yapılması gerektiğine yönelik araştırmalar da yapılıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre ise mRNA aşısı olan BioNTech'in antikor seviyeleri 6 aydan sonra hızla düşüyor. Uzmanlar da bu düşüşün hatırlatıcı dozlarla tekrar yükselmesi gerektiğini söylüyor.

Salgının son durumunu ve BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, TRT Haber'de değerlendirdi.

-Vaka ve vefatlar neden arttı?

-Salgının seyri nasıl olacak?



Vaka sayısı 30 bin sınırında, vefatlar 200'ün üzerinde seyrediyor. Salgının son durumunu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/viURgNKRUX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2021

2 doz BioNTech aşısı olanların 3'üncü dozlarının da vurulması gerektiği söyleniyor. Kasım ayında 6 aylık süre doluyor ve bu dozların olup olmayacağı konuşuluyor.

"Antikorların bir süre sonra düşmesi beklenilen bir şeydi"

Prof. Dr. Sıla Akhan, hatırlatıcı doz için şöyle konuştu:

"BioNTech, mRNA aşısı olduğu için bilgiler bu çalışmalarla birlikte birikiyor. Aşılanma da yeni olduğu için çalışmalar takip ediliyor. Yapılan çalışmaya göre de antikor seviyeleri aşı ilk yapıldığı zaman nasıl yükseliyorsa, o çalışmada 6 ay sonra da antikorların hızla, kat kat düştüğü görülüyor. Bu aslında beklenilen bir şeydi. Çünkü mRNA aşıları bir emir veriyor ve proteinlerle antikorları yapıyor. Ama bu mekanizma sürekli olacak bir şey değil. O yüzden bir süre sonra düşmesi beklenilen bir şey."

Akhan, 3'üncü doz aşıların ise ülkelerdeki mutasyonlara ve salgın durumuna göre karar verilebileceğini belirterek, bu aşıların da ya ilk iki doz olan BioNTech ya da mutasyona uygun aşı olarak seçilebileceğini söyledi.