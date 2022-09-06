Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük hakları düzenlendi. Beyaz Reform adlı bu düzenlemeye ilgi büyük oldu. Şu ana kadar kamuya dönmek isteyen doktorların sayısı 6 bine ulaştı.

Dünka Kabine toplantısı sonrası, başvuruların detaylarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti;

"Başvurulardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul’da bin 350’yi buldu. Ankara’da 650’yi geçti. İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u, Diyarbakır’da 170’i, Batman'da 44 hekimi buldu. Tüm illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan çocuk hekimi 500’ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300’ü geçti.

Bu yıl 85 bin atama yapılacak. Bugüne kadar en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. 32 bin poliklinik odamıza bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü göreceğiz."

"Koronavirüste 6. dalga giderek azaldı"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs’te 6. dalganın giderek azaldığını da söyledi.

Hastaneye yatışların belirgin şekilde düştüğünü, yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını belirtti.

Bakan Koca,, yeni eğitim-öğretim dönemi için maske zorunluluğu olmadığının da bir kez daha altını çizdi. "Aşılar aksatılmamalı" uyarısını yineledi.

Fahrettin Koca, şu ana kadar sadece 12 vakanın tespit edildiği maymun çiçeği virüsüne ilişkinse "korkulacak bir durum yok" mesajını verdi.