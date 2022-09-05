Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede nisan-eylül arasında 6 bin 291 kızamık vakasının tespit edildiği, 698 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, son iki haftada vefat sayısında 4 kat artış yaşandığına, sadece 1 Eylül'de 34 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Aşı karşıtlığı

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, bazı ebeveynlerin dini inançları gereği çocuklarının kızamık aşısı olmasına karşı çıkmalarının, vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın en önemli etkenlerinden olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet, bu durumun önüne geçmek için geçen ay çocuklar için ulusal aşı kampanyası başlatmıştı.

Yerel topluluk liderleri ve dini görevliler de bu kampanyaya katılmaya teşvik edilmişti.