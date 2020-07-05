Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti. 1188 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480'e ulaşırken, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı da 5 bin 225 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 392 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.” ifadelerini kulandı.