Sağlık Bakanlığı 5 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 632 test yapıldı. Bu kapsamda 1603 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1320.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1320 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, toplam vaka sayısı 326 bin 46, toplam vefat sayısı 8 bin 498, toplam ağır hasta sayısı 1412, hastalarda zatüre oranı %6.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 286 bin 370 oldu.