Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 104 bin 402 test yapıldı. Bu kapsamda 1429 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1182.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1182 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam vaka sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, toplam ağır hasta sayısı 1475, hastalarda zatüre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 285 bin 50 oldu.