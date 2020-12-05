Sağlık Bakanlığı 5 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 198 bin 903 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 31 bin 896. Bugünkü hasta sayısı ise 6128 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4100.

Son 24 saatte 196 hasta vefat etti, 4100 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 084, toplam hasta sayısı 533 bin 198, toplam vefat sayısı 14 bin 705, toplam ağır hasta sayısı 5800, hastalarda zatüre oranı %3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 427 bin 242 oldu.