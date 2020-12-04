Sağlık Bakanlığı 4 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 194 bin 435 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 32 bin 736. Bugünkü hasta sayısı ise 6903 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4811.

Son 24 saatte 193 hasta vefat etti, 4811 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181, toplam hasta sayısı 527 bin 70, toplam vefat sayısı 14 bin 509, toplam ağır hasta sayısı 5703, hastalarda zatüre oranı %3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 423 bin 142 oldu.