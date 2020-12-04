Koronavirüs pandemisiyle birlikte kan bağışının azaldığına dikkat çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vatandaşların www.kanver.org sitesinden randevu alarak kan bağışında bulunabileceğini söyledi.

Kınık, “Kan bankalarında düşüş yaşanıyor. COVID-19 sürecinde immün plazma talebi arttı. Bu pandemiyle yaşamak zorundayız. Hayat bir yandan devam ediyor. Hastalıklar, ameliyatlar devam ediyor. Sürekli kan alımı ihtiyacı var. Kan bağışını ihmal etmeyelim. Bu kanlara ihtiyacı olan hastalar var” dedi.

Kızılay’ın Türkiye genelinde 300 kan bağış noktası olduğunu belirten Kınık, 170 tanesinin seyyar olduğunu, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti.

Kan bağışında bulunmak isteyenlerin www.kanver.org adresi üzerinden randevu alarak bağışçı olabileceğine vurgu yapan Kızılay Başkanı, işlemlerinin 15-20 dakika içinde tamamlanacağını söyleyerek, “Sağlıklı bireylerden alınan kanlar, 3 farklı insana şifa olarak veriliyor. Kızılay, günde 1500’e yakın hastaneye, 8-9 bin tam kan ile 25-26 bin kan bileşeni ulaştırıyor” dedi.

"Kan bağışını ihmal etmeyelim. Bu kanlara ihtiyacı olan hastalar var”



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, TRT Haber yayınında pandemi nedeniyle kan bağışının azaldığına dikkat çekti. https://t.co/t9yiEyoN2V pic.twitter.com/YMxhmSJJuO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2020

Bugüne kadar 42 bin kişi immün plazma bağışladı

Türkiye’de bugüne kadar 42 bin immün plazma bağışçısı olduğunu ve 88 bin immün plazma bileşeninin hastalara nakledildiğini belirten Kınık, plazma bağışçısı olmak için kişilerin daha önce koronavirüs geçirmiş olması, daha önce eşlik eden bir rahatsızlığı ve gebe olmaması gerektiğini söyledi.

Bağışçılar kısıtlamadan muaf olacak

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, günlük 1200 immün plazma bileşeninin koronavirürüs ağır geçiren hastalara ulaştırıldığının da altını çizerek, bağışçıların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını aktardı.