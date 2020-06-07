Ukrayna'da eğitim gören 19 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, oturduğu binanın merdivenlerinde ıslak zeminde ayağı kayınca düştü.

Omuriliğinde kırık oluşan ve hafta başından beri bu ülkede tedavi gören genç, ailesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanına getirildi.

Daha sonra ambulansla Aksaray'daki özel bir hastaneye nakledilen Şimşek, burada beyin cerrahi servisinde tedaviye alındı.

Ömer Sami Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı bu imkanlardan dolayı çok minnettar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm ekibine teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Allah hepsinden razı olsun, bana bu imkanı sağladıkları için. Dikkatsizliğim üzerine merdivenlerden düştüm. Omurgam kırıldı. Orada hastaneye gittim. İmkanları iyi olmadığı için devletime başvurmak zorunda kaldım. Onlar da sağ olsun olumlu cevap verdiler. Geldim memleketime tedavimi olacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Türkmenistan'daki tibia kırığı olan hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Türkmenistan'da yaşayan ve tibia (kaval kemiği) kırığı teşhisi konulan 52 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastayı taşıyan ambulans uçak, saat 18.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan Türk vatandaşı, Uluslararası Travmatoloji Hastanesinde konulan "tibia parçalı kırığı" teşhisinin ardından ülkesinde tedavi olmak istemesi üzerine Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta Bakü'den İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den İstanbul’a getirildi .

Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.