Türk Kızılay Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta, Sağlık ve Milli Eğitim İl müdürlükleri ile Müftülük iş birliğiyle, yaklaşık bir ay önce kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışını artırmak için başlatılan seferberliğe vatandaşların yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve partilerden de büyük destek geldi.

Kan bağışında bulunan kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı ile kampanyaya destek her geçen gün artıyor.

[Fotoğraf: AA]

Toplumun her kesiminin destek verdiği kampanya doğrultusunda, sadece bir ayda 7 bin ünite kan bağışı yapıldı.

6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacı karşılandı

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, kan stoklarının yeni tip koronavirüs salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indiğini ifade ederek, bu nedenle 8 Mayıs'ta, 6 ilde kan bağış kampanyası başlattıklarını belirtti.

Türk Kızılay olarak her türlü tedbiri aldıklarını, hem çalışanlar hem de vatandaşlar için hijyen koşullarını sağladıklarını anlatan Yılmaz, kampanya kapsamında, kentlerin farklı noktalarında vatandaşların, Kızılay'a ait araçlarda kan bağışında bulunabildiğini söyledi.

Sorumluluk alanlarında bulunan 6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirten Naif Yılmaz, bölgede 24 saat her hastaneye istenilen her kanı ulaştıracak şekilde devamlılığı sağladıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Stoklar dolmadı ama artışa geçti

Kan bağışında bulunan kurumun, başka bir kuruma bağış yapma konusunda çağrıda bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz buna sosyal medyada 'meydan okuma' diyoruz. Bu kurumlarımız kan veriyor. Sonra, 'Biz buraya geldik, siz neredesiniz?' diye meydan okuma yapıyor. Bu sefer, iyilik ve güzellik yolunda meydan okunuyor. Kurumlardan katılımlar çok güzel oldu. Stoklarımız dolmadı ama artışa geçti. Aşağılardan yukarıya çıkmaya başladı. Gelen bütün kan ihtiyacı taleplerini karşıladık. Bütün hastalara umut olduk. Kampanyaya ilginin, devamlı olmasını istiyoruz. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, inanılmaz destek verdi. Kampanyada iyi bir noktaya geldik."

Yaklaşık 7 bin ünite kan toplandı

Kan bağışı sayesinde yaklaşık 7 bin ünite kan toplanarak hayatların ve umutların sönmesinin önüne geçildiğini vurgulayan Yılmaz, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatıldığını söyledi.

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, "Fakat bilinmelidir ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı, sadece koronavirüs gibi afetlerde veya ramazan ayı gibi stoklarımızın azaldığı dönemlerde değil, sürekli kan bağışına bekliyoruz ve diyoruz ki, 'Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun'. İyiki varsınız kan dostları" dedi.