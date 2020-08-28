Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 814 test yapıldı. Bu kapsamda 1517 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

28 Ağustos koronavirüs vaka tablosu

Son 24 saatte 36 hasta vefat etti, 1017 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, toplam vaka sayısı 265 bin 515, toplam vefat sayısı 6 bin 245, toplam ağır hasta sayısı 896 , hastalarda zatüre oranı %7,4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 241 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.” dedi.