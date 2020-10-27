Sağlık Bakanlığı 27 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 127 bin 651 test yapıldı. Bu kapsamda 2209 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1511.

Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 1511 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, toplam vaka sayısı 366 bin 208, toplam vefat sayısı 9 bin 950, toplam ağır hasta sayısı 1827, hastalarda zatüre oranı %5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 317 bin 519 oldu.