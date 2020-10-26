Sağlık Bakanlığı 26 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 132 bin 913 test yapıldı. Bu kapsamda 2198 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1618.

Son 24 saatte 75 hasta vefat etti, 1618 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, toplam vaka sayısı 363 bin 999, toplam vefat sayısı 9 bin 874, toplam ağır hasta sayısı 1780, hastalarda zatüre oranı %5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 316 bin 8 oldu.