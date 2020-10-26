College London Üniversitesi'nde (UCL) görevli uzmanlar, yaşları 14 ila 93 olan kişilerle ilgili veriyi inceleyerek COVID-19 salgınının fiziksel egzersiz alışkanlarını etkilediği bulgusunu elde etti.

Araştırma çerçevesinde 5 bin 395 kişi ocaktan haziran ayı sonuna kadar akıllı telefonlarındaki uygulama yoluyla takip edildi.

Salgın nedeniyle mart ayında sokağa çıkma yasaklarıyla nüfusun yaklaşık üçte ikisinin, daha az yürümeye, koşmaya ve bisiklet sürmeye başladığını ortaya koyan çalışma, bu dönemde 65 yaş üzerindekilerin, daha aktif olmayı sürdürdüğünü, önlemler gevşetilir gevşetilmez de aktivite seviyelerini artırdığını gösterdi.

Gençlerin spor aktivitesi düştü

Aktivitesi en fazla düşen grubun gençler olduğu gözlenirken, bunun nedeninin spor salonlarının kapanması olabileceği ifade edildi.

UCL fiziksel aktivite ve sağlık bölümü öğretim görevlisi Abi Fisher, "Belirli günlerde işten sonra spor salonuna gitme alışkanlığını edindiyseniz ve her ikisi de elinizden alınırsa, yerine koyacak bir şey bulmak için motivasyon gerekir" dedi.