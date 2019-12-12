Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den hizmet alacak hastaların tedavi sonrası takiplerinin 20 ülkede açılacak tanı merkezleri ile sağlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini vurgulayan Koca, geçen yıla göre Türkiye'ye gelen hasta sayısında yüzde 30'luk bir artışın yaşandığına dikkat çekti.

Geçen yıl Türkiye'ye 553 bin hastanın geldiğini belirten Koca, "Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye'ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik. Bunu çok erken dönemde yakalayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz"

Bakan Koca, kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2020 için 20 ülkeye, özelikle sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açmayı hedefledik. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan'da olmak üzere ofisler açacağız. Önümüzdeki yıl için de bu sayıyı 20'ye tamamlamayı hedefliyoruz."

Türkiye'de tedavi olacak hastaların MR, Tomografi, PET-CT gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini aktaran Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini belirtti.

Bakan Koca, "Ülkemizdeki tedavisi bittikten sonra, kendi ülkelerinde takiplerinin yapılabildiği merkezleri kast ediyoruz. Burada yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz" dedi.

"Sağlık müşavirleri yeni yılda göreve başlayacak"

Özbekistan ile birlikte Türk Konseyi'ne üye olan ülkelerle forum düzenleme kararı aldıklarını anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte Türki Cumhuriyetlerde konsey üyelerden başlayarak yapılmasının uygun olacağını düşündük. Çok yoğun bir ilginin olduğu foruma, Türk yatırımcılardan 80'e yakın firma katıldı. Özbekistan'da bu anlamda ciddi bir ilgi ile karşılandıklarını net görmüş olduk."

Sağlık turizmi çalışmalarındaki önemli bir çalışmanın da sağlık müşavirlerinin atanması olacağı bilgisini veren Koca, "2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de 20 ülke belirledik. Bu ülkelerden birisi de Özbekistan olacak. Önümüzdeki haftalar içinde bu anlamda Özbekistan'a sağlık müşaviri ataması olacak. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri göreve başlayacak" dedi.

Bakan Koca, sağlık müşavirlerinin alanında tecrübeli, görevlendirileceği ülkenin dilini bilen ve sağlık turizmi konusunda da deneyim sahibi olma özelliklerine göre belirleneceğini söyledi.

Kaynak: AA