2 yaşındaki bebek hava ambulansıyla hayata tutundu

İzmir'de bir hafta önce üzerine kaynar süt dökülen ve vücudunda ileri derece yanıklar oluşan Almira Tetik, 112 sağlık ekipleri ve hava ambulansının operasyonu sonucu Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

2 yaşındaki Almira Tetik'in süt tenceresinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanmasıyla Anne Ramila Tetik, olayın ardından ulaştığı "112 Acil Yardım" hattını arayıp, yardım istedi.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki mahalleye hareket eden ambulans ekibinin Tire Devlet Hastanesi'ne ulaştırdığı bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansından yardım istendi.

Tire'den İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 20 dakikada ulaşan Almira bebeği taşıyan ambulans helikopter, hastaneye yakın konumdaki 44. Ağır Bakım Komutanlığı'na indi.

Yanık ünitesindeki tedaviyle hayati tehlikeyi atlatarak tedavisine başlanan Almira Tetik, bir haftalık süreç sonrası taburcu edilecek duruma geldi.

Kızını yaşatmak için tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu belirten anne, "Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın, çok zor bir durum. Hava ambulansını gördüğümde çok sevindim, 'Kızıma erken müdahale yapılacak' dedim. Kızımın hayatını hava ambulansı kurtardı. Doktorlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, küçük çocuğu ve annesini hastanede ziyaret etti.

Almira bebeğin yüzünün yeniden gülmesinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Salnur, şunları konuştu:

"Süt yanıkları su yanıklarına göre daha tehlikeli. Hava ambulansımızla zamandan kazandık. Kara ambulansıyla 1 saati aşkın bir sürede hastaneye gelirken, bu mesafeyi hava ambulansıyla kısalttık. Tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağladık. "

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Hüseyin Evciler de Almira bebeğin kısa sürede hastaneye ulaştığı için tedavi sürecine yanıt verdiğini söyleyerek şunlardan bahsetti:

"Sırtında ve kaba etleri olmak üzere vücudunun yüzde 15'inde yanıklar bulunuyor. Antibiyotik ve sıvı tedavimiz devam ediyor. Tedavi süreci 2 ya da 3 hafta daha devam edecek. Sağlık durumu daha iyiye gidiyor."

Kaynak: AA