Sağlık Bakanlığı 2 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 624 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 31 bin 923. Bugünkü hasta sayısı ise 6690 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4821.

Son 24 saatte 193 hasta vefat etti, 4821 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, toplam hasta sayısı 513 bin 656, toplam vefat sayısı 14 bin 129, toplam ağır hasta sayısı 5502, hastalarda zatüre oranı %3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 414 bin 141 oldu.