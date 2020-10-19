Sağlık Bakanlığı 19 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 116 bin 249 test yapıldı. Bu kapsamda 1958 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1424.

Son 24 saatte 75 hasta vefat etti, 1424 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, toplam vaka sayısı 349 bin 519, toplam vefat sayısı 9 bin 371, toplam ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatüre oranı %5.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 305 bin 427 oldu.