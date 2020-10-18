İsviçre Peyniri Modeli 1990’lı yıllarda kaza kırımları için kullanıldı. Başta uçak kazaları olmak üzere kazanın nedenlerini zincirleme şeklinde ortaya koymak için 1991 yıllında Profesör James Reason tarafından ortaya konuldu. Yıllardır araştırmalara konu model şimdi de koronavirüse uyarlandı.

Kurallara uyulmasına rağmen virüsün yayılmaya devam etmesi bu model ile anlatılıyor. Fiziksel mesafe, maske takmak, elleri yıkamak ve kapalı ortamlardan uzak durmak koronavirüsten korunmanın başlıca yolları. Model, bu tedbirlerde ortaya çıkabilecek en ufak bir ihmalin, hastalığa yakalanmakla sonuçlanacağını anlatıyor. Peynir üzerindeki o delikler gibi virüse açık kapılar bırakılıyor.

"Hepsine aynı anda uymamız lazım"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan modellemeyi şöyle anlattı: “Bu model aslında hep konuştuğumuz parametreleri çok güzel bir şekilde resmetmiş durumda. Maske takmanın ya da tek olarak mesafeyi uzak tutmanın hepsinin faydası var ama hiçbiri yüzde yüz koruyucu değil. Hepsini birlikte kullandığımızda eklenerek bir etkisi var. O yüzden hem bunu gösteriyor hem de bizim ne kadar bütün kuralları hepsini aynı anda uymamız gerektiğini hatırlatıyor. O açıdan çok güzel bir model.”

Akhan, kurallara uyulmayan ülkelerde virüsün öldürme oranının bu modelin önemini ortaya koyduğuna dikkat çekti: “Özellikle işte İşveç’te, İspanya’da hiç uymayan, kurallara hiç uymayan ülkelerde özellikle çok yükseldiğini ölümlerin yüz bindeki ölüm oranının yüzde elli sekizleri görüyoruz.”



