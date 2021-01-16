Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 156 bin 792 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 550. Bugünkü hasta sayısı 902 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 5.

Son 24 saatte 168 hasta vefat etti, 8 bin 5 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, toplam vefat sayısı 23 bin 832, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 265, hastalarda zatüre oranı %4.5, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 254 bin 52 oldu.