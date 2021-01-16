Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
16 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 550 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 16 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 156 bin 792 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 550. Bugünkü hasta sayısı 902 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 5.
Son 24 saatte 168 hasta vefat etti, 8 bin 5 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, toplam vefat sayısı 23 bin 832, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 265, hastalarda zatüre oranı %4.5, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 254 bin 52 oldu.
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