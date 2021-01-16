Koronavirüsle mücadelede en önemli adım atıldı, ilk aşılar sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Uzmanlar vatandaşları rehavete kapılmamaları hususunda uyarıyor.

Kademeli devam eden aşı çalışmalarına rağmen tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Aydın, "yalancı güven" oluşabileceği uyarısında bulundu:

"Her birimizin Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun, hekimlerimizin önerileri doğrultusunda yaşantımızı planlamamız gerekiyor. 'Aşı olduk' diye maske ve hijyen kurallarından vazgeçmemeliyiz. Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar mutlaka kurallara riayet etmeyi sürdürmeliyiz. Aşılamanın başlamasıyla 'yalancı güven' oluşabilir, o nedenle de maske kullanma, hijyen ve mesafe kurallarının ihmal edilmesi gibi bir duruma başvurulabilir. Vatandaşlarımız sakın ola böyle bir düşünceye kapılmasınlar. Sağlık Bakanlığımız 'artık yaşamı normal şekilde sürdürebiliriz' deyinceye kadar, kurallara mutlaka uymalıyız. Yüzde 60'ın üzerinde bir aşılamaya ulaşırsak pandemi ile mücadelede öne geçebiliriz."

"Yan etki konusunda en duyarlı kesim sağlık çalışanları"

Kendisinin de aşı olduğunu söyleyen Aydın, olduktan sonra herhangi bir farklılık hissetmediğini belirtti, sağlık çalışanlarının öncelikli aşı olmasının avantajlarını şöyle sıraladı:

"Aşının bir yan etkisi olup olmadığı konusunda en bilinçli, en duyarlı toplum kesimi sağlık çalışanları. Her türlü geri bildirimi rahatlıkla yapılabilecek. Böylece yan etkileri konusundaki bilgileri daha erken ve doğru bir şekilde öğrenecek ülkemiz. Sağlık çalışanlarının aşılarının bütün ülkemize ulaştırılıp bu kadar güzel ve rahat başlamamızın gururunu yaşıyorum. Lojistikte, aşılamada ve kontrollerinde görev alan herkese, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."