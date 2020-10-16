Sağlık Bakanlığı 16 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 117 bin 5 test yapıldı. Bu kapsamda 1812 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1419.

Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 1419 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778, toplam vaka sayısı 343 bin 955, toplam vefat sayısı 9 bin 153, toplam ağır hasta sayısı 1445, hastalarda zatüre oranı %5.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 301 bin 98 oldu.