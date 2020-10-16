Bugüne kadar dünya üzerinde yaklaşık 40 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Bunların neredeyse 30 milyonu iyileşti. 1 milyondan fazla insan ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. COVID-19'un duyulduğu ilk günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından gerek hastalığın tedavisi gerekse aşı çalışmalarına ilişkin binlerce çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar sayesinde virüsle ilgili her gün yeni bilgilere ulaşılıyor. Hastalığı atlatan kişilerin tekrar koronavirüsle karşılaşıp karşılaşmayacağı ise henüz net bir cevabı bulunamayan sorular arasında.

[Fotoğraf: Getty Images]

“Hastalığı tekrar geçirme ihtimali var”

Dünyanın çeşitli ülkelerinde süren araştırmalar, hastalığı geçirip sağlığına kavuşan kişilerin çok da rahat hareket etmemesi gerektiğine işaret ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın görüşü de bu yönde. Prof. Dr. Ünal, “Teorik olarak hastalığı geçiren birinin tekrar hastalık geçirme ihtimali var. Dünyada 40 milyona yakın vaka görüldü. Ama tekrar hastalık geçirenlerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Bu bütün dünyada takip ediliyor” dedi.

[Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal. Fotoğraf: AA]

İkici kez hastalananların sayısı az olsa bile araştırmalar bu yönde de derinleştiriliyor. Prof. Dr. Ünal, eldeki mevcut bilgiler ışığında, “Şimdiye kadar bu hastalığı atlatanların bir kez daha yakalandıklarında, hastalığı daha hafif geçirdiğini görüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Bilimsel çalışmalar derinleştiriliyor

Hastalığın tekrar ettiğini kesin bir ifadeyle belirtmek için yapılan testler ve ortaya çıkan bilimsel detayları iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü hastalık atlatıldıktan sonra tekrar edilen PCR testleri, virüse ait bazı genetik parçacıklar nedeniyle pozitif sonuç alınmasına neden olabiliyor. Prof. Dr. Ünal bu durumu şöyle açıklıyor:

“İkinci kez hastalığı geçiriyor demek için, her iki ataktaki virüsün ayrı olduğunun gösterilmesi lazım. Böyle gösterilmiş çok az sayıda vaka var. Zamanla bu bilgiler birikecek.”

[Fotoğraf: AA]

Türkiye’de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 300 bine dayandı. Ama salgın da salgınla mücadele de bitmedi. Bu nedenle rehavete kapılmadan önlem almayı sürdürmek gerekiyor. Prof. Dr. Serhat Ünal bu noktada önemli bir uyarı yapıyor:

“Az da olsa hastalığı tekrar geçirme olasılığı var. O nedenle, ben koronavirüsü geçirdim diye tedbiri elden bırakmak yanlış olur. Bu salgın bitene kadar, hastalığı geçirsek de geçirmesek de koruma tedbirlerine; maske, mesafe ve el hijyenine gücümüz yettiğince devam etmeliyiz.”

