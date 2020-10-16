Rusya'da son 24 saatte 5 bin 150 kişide virüs tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artarak, 23 bin 723'e ulaştı.

Almanya’daki Kovid-19 vaka sayılarını resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi.

Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 348 bin 557'ye ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği belirtildi.

655 kişinin COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının da 287 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.