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Sağlık
TRT Haber 02.08.2023 09:40

15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu

Kalp bağışı ile yeniden hayata tutundu. Ortaokul öğrencisi Muhammet Mustafa Er, 1,5 senedir hastanedeydi. Şimdi ise nakil sayesinde hayatına kaldığı yerden devam edecek. Bu operasyon, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar yapılan 250'nci kalp nakli olarak tarihe geçti.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut
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Ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er, 1,5 yıl önce basit bir soğuk algınlığı geçirdiğini düşünürken, rahatsızlığının "kalp yetmezliği" olduğunu öğrendi.

Bu süreçten sonra tüm günleri hastanede geçmeye başladı. Karar verilmişti, "kalp nakli" şarttı.

Büyük bir umutla kalp nakli beklemeye başladılar. Bekledikleri o umutlu haber temmuz ayında geldi.

"Kalp bağışına karşıydım, şimdi fikirlerim tamamen değişti"

Anne Hacer Er, "Hiç beklemiyordu. Önceden karşıydım bu olaya. Ancak oğlumun başına geldikten sonra artık ben de karar verdim. Herkesi organ nakline bekliyorum. Hayat kurtarmak çok güzel bir şey" dedi.

Muhammet Mustafa Er, artık rahatlıkla yürüyebiliyor, uyuyabiliyor. Onun gibi kalp nakli bekleyen 800 kişi var.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 250'nci kalp nakli 

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, yaptıkları operasyonun 250'nci kalp nakli olduğunu belirterek bu durumdan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kamera: Selim Sinan Gümüş
 

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