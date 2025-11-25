SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
25.11.2025 09:02
, 25.11.2025 09:04
SON GÜNCELLEME
25.11.2025 09:04
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika
İlaç
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
Kimyasal zehirlenmelerde "doğru bilinen yanlışlar" ölüm riskini artırıyor
Bakanlık'tan 'dental travma' rehberi: İlk 60 dakika çok önemli