Sisli 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 25.11.2025 09:02

15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika İlaç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sıradaki Haber
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:50
TİHEK'ten yaş ayrımcılığına 100 bin lira ceza
08:23
Ankara'da yoğun siste zincirleme kaza
05:10
Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gösteri
05:06
Bakan Yerlikaya, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
04:41
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye bıraktığı mühimmatların patlaması sonucu 2 kişi öldü
04:19
Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore gazileriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore gazileriyle sohbet etti
FOTO FOKUS
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ