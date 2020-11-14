14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 3116 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 14 Kasım koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 14 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 150 bin 141 test yapıldı. Bu kapsamda 3116 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2298.
Son 24 saatte 92 hasta vefat etti, 2298 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, toplam vaka sayısı 411 bin 55, toplam vefat sayısı 11 bin 418, toplam ağır hasta sayısı 3423, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 351 bin 102 oldu.
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020
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