Sağlık Bakanlığı 14 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 150 bin 141 test yapıldı. Bu kapsamda 3116 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2298.

Son 24 saatte 92 hasta vefat etti, 2298 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, toplam vaka sayısı 411 bin 55, toplam vefat sayısı 11 bin 418, toplam ağır hasta sayısı 3423, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 351 bin 102 oldu.