Haber Giriş: Kaynak: DHA
COVID-19’un nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Tıp dergisi Lancet Psychiatry’de yayımlanan araştırmada, koronavirüs hastalarının yüzde 20’sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlar yaşadığını ortaya çıkardı.
ABD’de koronavirüs teşhisi konmuş 62 binden fazla kişinin kayıtlarının incelendiği araştırmada, teşhis konulduktan sonraki 90 gün içerisinde görülen en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendi.
İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Paul Harrison, "İnsanlar koronavirüsten kurtulanların daha büyük zihinsel sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyorlar ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:24
Son Haberler
- 11:33
- 11:24
- 11:35
- 11:31
- 11:24
Sıradaki Haber
Sigara dumanı virüsün yayılımını 4 kat arttırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz